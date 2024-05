Brak prądu w warmińsko-mazurskim. Sprawdź gdzie 9.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat olecki

Kucze, Stacze

10.05 od godz. 8:30 do 16:00

Dudki, kolonia, Dworackie, Krzywe

15.05 od godz. 7:30 do 17:00

Rogówko, Gorczyce, Szarejki, Daniele, Stożne, kolonia

15.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gorczyce, Folwark, Monety kolonia 27, Daniele, 10, 12, 13

17.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat giżycki

Kalinowo, ul. M. Kajki 4D

10.05 od godz. 9:00 do 14:00

Miłki, ul. Giżycka 32, 34, 41, 43, 45, ul. Michała Kajki, ul. Kwiatowa, ul. Ogrodowa, ul. Sportowa, ul. Suwalska 4, 6, 8,, ul. Lipowa, ul. Szkolna

15.05 od godz. 8:00 do 15:00

Rydzewo, ul. Brzozowa od 1 do 11, ul. Niegocińska od 1 do 17,, ul. Galindów od 1 do 24, ul. Leśna 2

16.05 od godz. 8:00 do 15:00