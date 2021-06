Budowa Hospicjum Proroka Eliasza w Makówce idzie do przodu. Za rok przyjmie pierwszych pacjentów

Potrzebni są ludzie o wielkich sercach i hojni przedsiębiorcy, którzy zgodzą się wesprzeć projekt przekazując datek lub odpowiednie materiały do wykończenia budynku.

Kończymy drugi etap budowy. Czeka nas trzeci i zgodnie z naszymi zasadami, wkrótce zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonawcę prac. Będzie to tzw. wykończeniówka, czyli instalacje, elewacje, ocieplenie ścian. Trzeba też zagospodarować teren wokół budynku. Chcemy jak najszybciej doprowadzić budynek do uruchomienia - mówi dr Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza. - Nieustannie zbieramy fundusze na pokrycie kosztów inwestycji. Pozyskujemy wciąż nowych partnerów i darczyńców. Teraz zbieramy na instalacje elektryczne - potrzeba 1,2 miliona złotych. Trudno oszacować, ile jeszcze środków będzie potrzebnych. Ceny materiałów budowlanych i robocizny w czasie pandemii poszybowały w górę i dlatego nadal bardzo potrzebujemy wsparcia darczyńców - dodaje prezes.

- Bardzo wierzę, że uda nam się otworzyć hospicjum za rok. Naszą dodatkową motywacją jest to, że w połowie przyszłego roku rozpocznie się kolejne kontraktowanie NFZ na usługi z zakresu medycyny paliatywne j. Powinniśmy do tego czasu zdążyć wykończyć i wyposażyć budynek, by pierwsi pacjenci mogli otrzymać pomoc i nie trzeba było czekać na kolejną możliwość zakontraktowania - tłumaczy prezes.

Tutaj możesz wesprzeć budowę pierwszego wiejskiego hospicjum na Podlasiu: https://hospicjumeliasz.pl/pomagam/?fbclid=IwAR3Nd0J6VR4OKVugjdn9Tkf-CPToEbt4AyYN9S3aC4EUs6SwJ8vqtuo4530

W wiejskim hospicjum znajdzie się ponad 30 łóżek. Pomoc otrzymają osoby chore i potrzebujące m. in. z terenów wiejskich powiatu hajnowskiego czy bielskiego. W razie potrzeby, przyjęte zostaną również osoby z innych części regionu.

- To miejsce daje nam wiele możliwości niesienia pomocy i uruchomienia różnych form wsparcia. Przykład? Zwróciliśmy się z prośbą do starostów dwóch powiatów, z prośbą o uwzględnienie w budżecie środków na powstanie miejsc dla osób nieuleczalnie chorych, zależnych, dotkniętych przemocą domową. Dane policyjne wskazują, że interwencji związanych ze stosowaniem przemocy jest bardzo dużo. Część z nich dotyczy osób leżących, które nie mają szansy się obronić. Chcemy mieć w hospicjum tzw. łóżka interwencyjne, by zapewnić wsparcie w takich przypadkach - podkreśla prezes.