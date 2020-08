Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego zamierza doprowadzić do miasta kolej z Szepietowa. Złożył wniosek do programu Kolej Plus

- Kiedyś car zabrał nam kolej za udział w powstaniu styczniowym, więc może przyszedł czas, by te nasze krzywdy naprawić – mówi Jarosław Siekierko, burmistrz Wysokiego Mazowieckiego.

Ale za jego pomysłem budowy 4-kilometrowego odcinka, którego koszt oszacowano na 80 mln, stoją argumenty ekonomiczne.

- W naszym mieście jest największa mleczarnia w Polsce. Dziennie opuszcza ją nawet 400 tirów, które rozwożą towar w różne części nie tylko kraju. Rozmawiałem z prezesem Mlekovity, który zadeklarował nie tylko potrzebę budowy takiej bocznicy, ale też i jej dofinansowanie – dodaje burmistrz Wysokiego Mazowieckiego.

Dlatego złożył wniosek do rządowego programu Kolej Plus wartego 5,6 mld zł, możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego. Zwiększy się atrakcyjność i możliwość rozwoju gospodarczego mniejszych regionów.