Burze w Podlaskiem. Gwałtowne opady i zalane ulice w regionie. Strażacy mają sporo pracy [ZDJĘCIA]

Przed gwałtownymi opadami w woj. podlaskim ostrzegali Polscy Łowcy Burz oraz IMGW, który wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. Około godz. 13 nad częścią regionu pojawiły się wyładowania oraz silny opad.

- Przez województwo podlaskie przemieszczają się burze od godzin okołopołudniowych. Do tej pory burzom towarzyszyły opady deszczu do 10 mm/h, jednak lokalnie pojawiały się miejsca z opadem o natężeniu około 20 mm/h, m.in. w Fastach, gdzie do tej pory spadło już prawie 25 mm deszczu. Porywów znaczących nie zanotowano (około 40-50 km/h). Burze rozciągają się w pasie od Suwalszczyzny aż po Kleszczele i Hajnówkę i przemieszczają w kierunku wschodnim. Ciągle mogą też tworzyć się nowe, w których opady mogą wynieść nawet do 30 mm, a porywy mogą osiągać nawet 75 km/h