Chłodna kąpiel na Dzień Kobiet, czyli Suwalskie Morsy w akcji. Zobacz, w jakich przebraniach panie weszły do lodowatej wody

Słoneczna niedziela zachęciła Suwalskie Morsy do wspólnej kąpieli. Plaża w Krzywym była idealnym miejscem, by w wyjątkowy sposób uczcić Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn.

Suwalczanie przyzwyczaili nas już, że ich kąpiele to nie tylko wejście do chłodnej wody. To także zabawa i masa radości.

Tak było i tym razem. Do wody, jak zawsze miłośnicy chłodnych kąpieli z Suwałk weszli w oryginalnych strojach.

Męska część morsów nie zapomniała o tulipanach.

Suwalskie Morsy gościły u siebie i zaprosiły do wspólnej kąpieli Królewskie Morsy z Gniezna.