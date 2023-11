Cmentarz drive w Sokółce jest kością niezgody między gminą a powiatem

Zgodnie z zapowiedziami, cmentarne alejki miałyby zostać utwardzone na wiosnę, jeszcze przed wyborami samorządowymi. W lipcu radni gminy Sokółka podjęli uchwałę w sprawie przekazania powiatowi działek gminnych, niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. Do dziś jednak sprawa nie została sfinalizowana.

Jak tłumaczą włodarze gminy Sokółka, w sprawie pojawiły się pewne wątpliwości. Po pierwsze, to różnice pomiędzy koncepcją budowy a ostateczną wersją do formalnego zaopiniowania. Ale są też inne rzeczy, które niepokoją gminę. To brak zaplanowanej linii oświetleniowej oraz instalacji odprowadzającej wodę deszczową.

- Oświetlenie jest kwestią, która ma dla nas zasadnicze znaczenie, bo inaczej będzie to jedyna nieoświetlona droga w środku miasta. To kuriozum. Jeżeli zaś chodzi o odwodnienie, to projekt zakłada odprowadzenie wody na działkę stanowiącą własność parafii, tuż za kortem. Nasza analiza wskazuje, że ilości odprowadzanej wody będą tak znaczne, iż mogą powodować przelewanie się jej na nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji. Proponowalibyśmy włączenie do sieci kanalizacji deszczowej. Wiązałoby się to oczywiście z kosztami. Jeśli zawiedzie założenie, że woda zostanie zretencjonowana, to będzie to problem dla zarządcy drogi, dla parafii i OSIR-u. Będzie to oznaczało niekontrolowany zbiornik w centrum miasta – tłumaczy Adam Juchnik.