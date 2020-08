Dawid Narożny - ex małżonek Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi na nowo poukładał życie po rozstaniu z żoną i zespołem [25.08.2020]

Piękni i Młodzi w Must Be the Music. Tylko muzyka

W 2014 roku Piękni i Młodzi zgłosili się do programu "Must Be the Music. Tylko muzyka" emitowanego przez Polsat. Na przesłuchaniu zaprezentowali piosenkę Kocham się w tobie i zakwalifikowali się do półfinałów. Dzięki utworowi Niewiara awansowali do finału. W czerwcu wydali cyfrowo debiutancki album studyjny, zatytułowany Niewiara, a we wrześniu opublikowali teledysk do singla Ona jest taka cudowna, który do tej pory uzyskał ponad 81 mln wyświetleń w serwisie YouTube.