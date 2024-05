Dzieci z Białegostoku na audiencji u papieża. Franciszek otrzymał szalik Jagiellonii Białystok

W środę, 22 maja 2024 dzieci Ola, Magdalena i Hubert oraz ich rodzice i organizatorzy Dziecięcej Ultry wzięli udział w audiencji u papieża, prosząc Ojca Świętego o błogosławieństwo. Była również okazja do wręczenia papieżowi prezentu, którym był szalik walczącej o tytuł mistrza Polski Jagiellonii Białystok z herbem papieskim i hasłem „FORZA BAMBINI”. Dzieciom i organizatorom towarzyszył ksiądz Sebastian Kondzior z Archidiecezji Białostockiej.

Organizując drugą Dziecięcą Ultrę, dotarła do nas informacja o Pierwszych Światowych Dniach Dzieci w Rzymie ogłoszonych przez papieża Franciszka. Jak się okazało, termin tego wydarzenia zbiegł się z datą meczu Jagiellonii z Wartą. Wtedy zaczęliśmy szukać sposobu, aby skomunikować tego dnia dzieci w Rzymie z dziećmi w Białymstoku na meczu. Pracowaliśmy nad tym ponad dwa miesiące mając na uwadze, że może to być niemożliwe. Mieliśmy natomiast plan B. Chcieliśmy się spotkać z Ojcem Świętym, aby pobłogosławił on dzieci zebrane na Stadionie w Białymstoku i przekazać w prezencie specjalnie przygotowany na tę okazję szalik Jagiellonii z insygniami papieskimi oraz hasłem dziecięcej trybuny „FORZA BAMBINI”. Stało się to możliwe dzięki ogromnym staraniom Arcybiskupa Józefa Guzdka, księdza Karola Kondracikowskiego oraz księdza Sebastiana Kondziora. Do Rzymu poleciał z nami ksiądz Sebastian, który był naszym przewodnikiem. Podczas audiencji przekazaliśmy papieżowi szalik naszej Jagiellonii, a także pokazaliśmy film jak bawiły się dzieci na Stadionie Miejskim w Białymstoku na Dziecięcej Ultrze rok temu. Papież zareagował na ten film ogromnym entuzjazmem, podnosząc w geście podziwu 2 kciuki w górę – mówi Jacek Romanowski, tato Oli, główny organizator i pomysłodawca Dziecięcej Ultry.