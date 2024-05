Dzień Matki z uśmiechem! Oto najlepsze memy na święto mam. Mama ma zawsze rację

Dzień Matki jest obchodzony w wielu krajach, ale nie tego samego dnia. W wielu krajach wypada on w drugą niedzielę maja, w innych w ostatnią. Niektóre narody świętują Dzień Matki jesienią! Tylko w Polsce to święto obchodzone jest 26 maja.

Wszystkim mamom składamy najlepsze życzenia! Nie masz pomysłu na ciekawe życzenia dla mamy? mamy kilka propozycji.

Brakuje słów, aby podziękować za matczyną odwagę, cierpliwość, dobroć, zrozumienie, a tak bardzo chcę wyrazić wdzięczność właśnie Tobie Mamo. Najbardziej kochającej z Mam…

Chcę wam powiedzieć, bo o tym nie wiecie, że moja Mamusia najpiękniejsza w świecie. Jest taka miła, kochana ogromnie i wciąż śmieje się do mnie. Chociaż w dzień wciąż pracuje to wieczorem ucałuje rankiem wiąże mi wstążeczki nocą pierze sukieneczki. Bo Mamusia ukochana wciąż się trudzi tak od rana i to wszystko dla swych dzieci niech Jej za to słonko świeci.