Dziś nietypowe święto - "Dzień całowania złotowłosych". Daj buziaka swoim rudym znajomym! Najlepsze MEMY o złotowłosych

Dzień Całowania Złotowłosych

To nietypowe "święto" zostało zapoczątkowane w 2009 roku w odpowiedzi na przeprowadzoną kampanię z listopada 2008 roku “Kopnij Rudego" - niesmaczny żart wzorowany na Miasteczku South Park. Akcja “Kopnij Rudego” spowodowała liczne ataki na rudowłose dzieci w szkołach, wywołując oburzenie i potępienie takich zachowań. W odpowiedzi na to postanowiono, że 12 stycznia będzie corocznym dniem całowania złotowłosych, co jest pokojowo nastawioną aktywnością. .

