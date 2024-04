Odkrycie w Biebrzańskim Parku Narodowym. To nowy gatunek ptaka - czapla złotawa

Nowy gatunek czapli w Biebrzańskim Parku Narodowym

BPN zachęca obserwatorów i turystów odwiedzających Biebrzański Park Narodowy do zwracania uwagi na „białe” czaple i wykonywania dokumentacji fotograficznej rzadkich gatunków ptaków.

„26 kwietnia. CZAPLA ZŁOTAWA wykryta przez Jeremiasza Trzaskę nadal obecna k. Grodziska w Rusi w ujściu Biebrzy do Narwi. To pierwszy pojaw na Północnym Podlasiu. Ptak blisko brzegu, żerujący spokojnie na skraju starorzecza. Piękna obserwacja!”.

Kolejny, nowy gatunek dla awifauny Kotliny Biebrzańskiej wykryto w piątek (26.04.2024), wczesnym popołudniem - informuje BPN. To czapla złotawa Bubulcus ibis.

Unikatowa fauna i flora w Biebrzańskim Parku Narodowym

Biebrzański Park Narodowy utworzony w 1993 roku na terenach Kotliny Biebrzańskiej to największy park narodowy w Polsce o powierzchni 592,23 km². Obejmuje dolinę Biebrzy począwszy od ujścia Niedźwiedzicy do Biebrzy, a skończywszy na ujściu Biebrzy do Narwi. Niemal cały bieg Biebrzy znajduje się na terenie parku.