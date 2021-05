Emilia Korolczuk z "Rolnicy. Podlasie." i jej Ranczo Laszki. Zobaczcie, jak mieszka najsłynniejsza podlaska rolniczka

Emilia Korolczuk to najbardziej niezwykła rolniczka, jaką dane nam było poznać dzięki serialowi "Rolnicy. Podlasie". Jest właścicielką Rancza Laszki, sołtyską i youtuberką prowadząca swój autorski kanał.

- Nie wyszukuję specjalnie zwierząt, które potrzebują ratunku. Jest trochę tak, że one same mnie znajdują. Wiele osób kieruje się do mnie, kiedy trzeba pomóc zwierzakowi w potrzebie – przyznaje rolniczka.

Korolczuk spełnia się również jako sołtyska wsi. Już druga kadencję pełni tę funkcję, tak jak wcześniej jej dziadek i babcia. W Laszkach mieszka dużo starszych osób. Jej energia i zarazem opanowanie pozwalają załatwić wiele spraw ważnych dla mieszkańców. Ponad to rolniczka jeździ na szkolenia, jest delegatem związku hodowców bydła.