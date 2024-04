Znani rolnicy z Plodlasia

Metamorfoza w Plutyczach

Ja wiem co mam robić, nie rozkazuj mi - burczał brat

Trwają prace na podwórku Gienka i Andrzeja YT

Panowie nie mogli się dogadać co do podziału pracy, Andrzej chciał, żeby brat mu pomagał "przy łopacie", bo kopanie było niełatwe z uwagi na znajdujące się w ziemi kamienie, dachówki, a nawet deski. Brat nie kwapił się do pomocy, jednak Andrzej w końcu go namówił do tego i wspólnie wykonali zadanie.

Jarek wymyślił, że na nowo ułożonej kostce odwiedzające gospodarstwo Gienka turystki będą się podpisywały, ale tylko te młode(!)