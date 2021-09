Gmina Brańsk wybudowała kolejne betonowe drogi dla mieszkańców [ZDJĘCIA]

W ubiegłym roku powstał pierwszy, 800-metrowy kawałek drogi, z Chojewa do wsi Pace. W lipcu zakończyła się budowa jej kolejnego odcinka o podobnej długości. W planach jest robienie 4 km dróg rocznie. Z nowych fragmentów dróg mieszkańcy gminy mogą też korzystać w Klichach, Holonkach, Patokach i Popławach. Kolejne betonowe drogi powstały właśnie w miejscowościach Burchaty i Widzgowo.

Do tej pory gminie udało się zakupić sprzęt, który kosztował nieco ponad milion złotych. Może wydawać się, że jest to dużo. Jednak, jak się okazuje, ten cały gminny wkład właśnie się zwrócił. Według wyliczeń, kilometr „brańskiej” drogi kosztuje około 200 tys. zł. Natomiast asfaltowa, wykonana przez zewnętrzną firmę droga, to koszt około miliona złotych.