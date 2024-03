Hajnówka. Karolina Gryciuk z hajnowskich mażoretek została Kobietą XXI wieku

Karolina Gryciuk została zgłoszona przez swoją serdeczną przyjaciółkę. Wypełnienie formularza konkursowego wymagało opisu pracy zawodowej, osiągnięć oraz planów artystycznych na przyszłość.

To wyróżnienie jest dla mnie oznaką docenienia mojej pracy i pokazania, że to co robię na co dzień ma sens i jest potrzebne. I właśnie taki był mój cel, gdy zaczynałam działać - mówi pani Karolina.

Konkurs Polka XXI w. to nie tylko nagroda dla wybitnych kobiet w różnych dziedzinach, ale także platforma promująca ich osiągnięcia na skalę ogólnopolską. Dla laureatek otwiera się nowa przestrzeń do rozwoju oraz szansa na nawiązanie współpracy z partnerami, co znacząco przyspiesza realizację ich projektów.

Karolina Gryciuk jest znana z ogromnego zaangażowania w rozwijanie talentów młodych ludzi poprzez swoją pracę z Mażoretkami Shock! z Hajnówki, grupą liczącą ponad 100 tancerek w różnym wieku. Zespół nie tylko odnosi sukcesy na zawodach krajowych i międzynarodowych, ale również prezentuje spektakle muzyczne, których reżyserią zajmuje się pani Karolina.