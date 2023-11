Hajnówka przywraca weekendowe połączenia autobusów miejskich

Autobusy komunikacji miejskiej w Hajnówce od kilku miesięcy nie kursowały w soboty i niedziele, powodem było zbyt małe zainteresowanie pasażerów i brak pieniędzy w budżecie miasta. Sytuacja ta uległa zmianie po tym, jak na październikowej sesji Rady Miasta zdecydowano o przeznaczeniu dodatkowych 400 tysięcy złotych na finansowanie kursów weekendowych.

Kiedy w tamtym roku uchwalaliśmy budżet to pieniędzy na komunikację miejską było za mało, przypomnę, że w rok temu także dokładaliśmy do komunikacji i w tym roku także dokładamy te 400 tysięcy i deklaruję, że zrobię wszystko żebyśmy wrócili do komunikacji w soboty i w niedziele - powiedział Jerzy Sirak, burmistrza Hajnówki.