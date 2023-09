I liga tenisa stołowego kobiet. Pierwsza wygrana Dojlid I Białystok

Konfrontacja z toruniankami przebiegała pod dyktando białostoczanek. Karolina Hołda i Maja Łakoma zdobyły komplet punktów. Po jednym zwycięstwie w singlach oraz deblu dorzuciły także Zuzia Borek i Julka Skwarek. Przypomnijmy, że z zespołem z Torunia mierzyła się już druga drużyna Dojlid – tamte spotkanie zakończyło się remisem.

- Jestem bardzo zadowolony z występu dziewczyn w meczu z Toruniem, nie spodziewałem się tak wysokiego zwycięstwa z tak silną drużyną. Karolina Hołda po raz kolejny zdobyła komplet, jest do tej pory niepokonana po trzech kolejkach pierwszej ligi. Kompletem pochwalić może się także Maja Łakoma, widać, że czuje się już pewniej w naszym klubie. Pierwsze zwycięstwo w lidze zaliczyła Zuzia Borek i to w bardzo dobrym stylu – pokonała Zuzię Błażejewicz, jedną z najlepszych zawodniczek w lidze w ubiegłym sezonie. Punkt dorzuciła także Julka Skwarek, a niewiele zabrakło, żeby dorzuciła również drugi. Przegrała 2:3 z Ukrainką Veroniką Kyryliuk, każdy set rozstrzygał się w końcówce. Podsumowując, wszystko poszło zgodnie z planem, a nawet troszkę lepiej. Wracamy do treningów” – komentuje trener Marcin Jarkowski.