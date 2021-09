II liga piłki ręcznej. Szczypiorniak lepszy od Pabiksu. Domowa porażka Bestiosu Białystok

Wystartowała II liga piłki ręcznej mężczyzn. Spragnieni sportowej rywalizacji kibice wypełnili halę w Dąbrowie Białostockiej, w której Szczypiorniak w pierwszym spotkaniu nowego sezonu podejmował rezerwy Pabiksu Impact Pabianice. Gospodarze nie zawiedli swoich sympatyków i pewnie wygrali 38:22. - Dominowaliśmy na boisku, a przełomowy moment nastąpił na 10 minut przed końcem pierwszej połowy, gdy zdobyliśmy cztery bramki z rzędu wychodząc na prowadzenie 11:7. Od tego momentu tylko powiększaliśmy swoją przewagę - powiedział nam jeden z trenerów Szczypiorniaka Mirosław Tokajuk. Z bardzo dobrej strony pokazał się Adam Lewkowicz, który zdobył 8 bramek, ale także wyróżnił się w obronie.

W Białymstoku Bestios nie dał rady rezerwom Padwy Zamość przegrywając 28:36. Białostoczanie dotrzymywali kroku rywalom do 15 minuty. Wówczas to goście z wyniku 7:6 doprowadzili do 10:6 na swoją korzyść i zaczęli dominować na parkiecie hali SP 50.