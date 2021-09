III liga. Drużyny Jagiellonii II Białystok i Wissy Szczuczyn nie zasłużyły na porażki

Dwie podlaskie drużyny grały na wyjazdach. Jagiellonia II zmierzyła się z KS Kutno i mimo dobrej gry przegrała 0:1. Natomiast Wissa Szczuczyn uległa Pilicy Białobrzegi 1:2, tracąc drugą bramkę na trzy minuty przed końcem spotkania.

– Nie byliśmy dzisiaj zespołem słabszym. Z przebiegu meczu uważam, że nie zasłużyliśmy na porażkę – mówi dla klubowych mediów Jagi trener Wojciech Kobeszko. – Zagraliśmy niezłe spotkanie, a o porażce zdecydowały nieskuteczność i brak doświadczenia, wyrachowania. W drugiej połowie doszło do dosyć kontrowersyjnej sytuacji. Strzeliliśmy bramkę, której nie dopatrzyli się sędziowie. Bramkarz gospodarzy wygarnął piłkę zza linii bramkowej – dodał trener Jagiellonii II Wojciech Kobeszko.

Wissa uległa Pilicy 1:2. – Pilica miała optyczną przewagę, ale to my mieliśmy więcej klarownych sytuacji.Niestety zawodziła skuteczność – stwierdził trener Wissy Marcin Gałązka.