III liga piłkarska. Wissa Szczuczyn zagra już na swoim zmodernizowanym stadionie. Inauguracja przy światłach

W niedzielę wieczorem będzie miało miejsce ważne wydarzenie w życiu Szczuczyna. O godzinie 20, na nowym stadionie miejskim, odbędzie się pierwszy mecz, w którym Wissa podejmie Sokół Aleksandrów Łódzki w ramach trzecioligowych rozgrywek. - Powracamy do domu! Po długiej przerwie wreszcie zagramy u siebie. Chcemy swoją grą, postawą na boisku i oczywiście wynikami sprawić, by trybuny nowego obiektu zawsze były pełne - mówi nam trener beniaminka III ligi Marcin Gałązka.

Na stadionie trwają już ostatnie prace, przy ustawieniu świateł, tak by równomiernie oświetlały imponującą zieloną murawę szczuczyńskiego obiektu. - My, jako drużyna jesteśmy gotowi. Na pewno rywal będzie faworytem. Za nimi przemawia wieloletnie trzecioligowe doświadczenie, my jesteśmy natomiast beniaminkiem. Sokół dysponuje bardzo młodą kadrą, gdzie średnia wynosi około 23 lat. To bardzo ambitny i żywiołowy zespół. Zresztą tak jak i nasz. Zapowiada się więc bardzo ciekawy mecz - dodaje trener Wissy.