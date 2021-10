III liga. Wyjazdowe mecze Jagiellonii II i Wissy Szczuczyn

Początek trzecioligowych rozgrywek w wykonaniu dwóch naszych przedstawicieli nie jest udany. Rezerwy Jagiellonii w 10 meczach zdobyły 12 punktów i są na 14. miejscu w tabeli, a beniaminek ze Szczuczyna w 11 meczach uzyskał osiem punktów i jest trzeci od końca.

Gra naszych drużyn może nie jest tak zła, jakby wskazywały wyniki, ale niestety punktów to nie przynosi.

– Straciliśmy już kilka punktów w ostatnich minutach naszych spotkań. W ostatnim, z Mamrami także przegraliśmy na własne życzenie – mówi trener Wissy Marcin Gałązka. - Rywal wykorzystał nasze błędy, a my swoich szans nie potrafiliśmy zamienić na gole. W piłce niestety, liczy się to co jest w siatce – dodaje szkoleniowiec.

– Przed nami spotkanie z doświadczonym zespołem Broni Radom. Jeżeli zaczniemy strzelać gole i wykorzystywać swoje szanse to mam nadzieję, że zła karta odwróci się – uważa Marcin Gałązka.