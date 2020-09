Jagiellonia. Zoran Arsenic i Wojciech Błyszko wypożyczeni

Zoran Arsenić i Wojciech Błyszko zostali wypożyczeni do końca sezonu. Ten pierwszy do chorwackiego HNK Rijeka, a drugi do ekstraklasowej Stali Mielec.

Arsenić jest wychowankiem NK Osijek. Do Jagiellonii trafił na początku 2019 roku z Wisły Kraków. W Jadze zagrał w 47 meczach. W aktualnie czwartym zespole chorwackiej ekstraklasy Arsenic będzie wypożyczony do końca sezonu. Umowa zawiera także opcję wykupu. Natomiast Błyszko, który do białegostoku trafił w 2019 roku, w Żółto-Czerwonych barwach zagrał w czterech meczach. W spotkaniu Pucharu Polski z Cracovią zdobył nawet gola. W beniaminku z Mielca Błyszko ma być do końca sezonu.