Julita Kaczyńska wystąpi w nowej edycji programu "The Voice of Poland". Artystka na co dzień mieszka w Łomży. Zobacz jej prywatne zdjęcia

Łomżynianka Julita Kaczyńska weźmie udział w kolejnej edycji programu "The Voice of Poland". O swoim występie poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Julia Kaczyńska z programu "The Voice of Poland" - kim jest?

Julita Kaczyńska pochodzi z Kolna. Na co dzień jednak mieszka w Łomży. Jest związana z muzyką od 5. roku życia. Kaczyńska ma na swoim koncie występy w różnych festiwalach, na których zdobywała czołowe miejsca. Na udział w programie "The Voice of Poland" zdecydowała się, bowiem chciała spróbować swoich sił przed większą publicznością.