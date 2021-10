Klamka zapadła - oddział covidowy zamiast pediatrii w Wysokiem Mazowieckiem. Dzieci otrzymają opiekę w innych szpitalach

Mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego obawiają się, że ich dzieci zostaną pozbawione dostępu do pierwszej pomocy. Ma to związek z przekształceniem oddziału pediatrii w miejsce dla chorych na COVID-19. Na ręce starosty złożyli petycję, w której apelowali, by uchronił oddział dziecięcy przed tymczasowym zamknięciem.

Ostateczna decyzja w takich sprawach leży w gestii wojewody, a ten nie wycofał decyzji o przekształceniu oddziału pediatrycznego w covidowy. Starosta zapewnia, że mali pacjenci nie zostaną bez opieki. Wraz z dyrekcją szpitala podjęli szereg działań.

- Uzgodniłem z dyrektor szpitala, że nasze karetki transportowe będę do dyspozycji. Mamy na wyposażeniu dwie takie karetki i nie są to karetki pogotowia ratunkowego. Jeśli będzie potrzeba przewiezienia pacjenta np. do Białegostoku, służymy pomocą. W szpitalnym oddziale ratunkowym będzie można skorzystać całodobowo z konsultacji pediatry. Dzieci będą badane na miejscu. W razie potrzeby na SOR zostanie udzielona dziecku pierwsza pomoc, np. otrzyma kroplówkę czy leki. W razie potrzeby hospitalizacji pacjenci będą przetransportowani do placówki w Bielsku Podlaskim czy białostockiego wojewódzkiego szpitala - zapewnia Bagdan Zieliński, starosta wysokomazowiecki.