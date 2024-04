Szpitalny Oddział Ratunkowy w Sokółce, na którym zmarła pacjentka, przejdzie remont

Wartość inwestycji to nieco ponad 4 mln zł. Powstanie m.in. nowy pokój dla pacjenta planowanego, a w gipsowni znajdzie się nowy blat roboczy ze stali nierdzewnej do stanowiska przygotowywania opasek gipsowych. Na wyposażeniu nowo wyremontowanego SOR-u znajdą się również nowe mosty sufitowe jednostanowiskowe, sufitowe lampy zabiegowe dwu- i jednokopułowe, myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów oraz centrala do kardiomonitorów.

Podpisanie umowy na przebudowę SOR-u zbiegło się w czasie z wielką krytyką ze strony opinii publicznej. Na sokólskim szpitalu nie zostawiono bowiem suchej nitki po tym, jak 28 marca br. zmarła tam 34-letnia mieszkanka gminy Sidra. Wcześniej kobieta miała zostać odesłana z SOR-u do domu.

Przeszli w milczeniu z zapalonymi zniczami. Pod szpitalem w Sokółce zgromadziły się tłumy wstrząśnięte śmiercią kobiety