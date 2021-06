Koło Wasilkowa odbyły się międzynarodowe manewry ratowników techniczno-medycznych "Żniwa 2021" (zdjęcia)

- Wszystko po to, by każdy z uczestników mógł poznać swój organizm, na ile jest mocny wydolnościowo i na ile może sobie pozwolić, ratując czyjeś życie - tłumaczy Maciej Berger, rzecznik prasowy Stowarzyszenia "Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce". To właśnie stowarzyszenie zorganizowało II Międzynarodowe Manewry Techniczno-Medyczne w okolicach Sanktuarium Święta Woda koło Wasilkowa. Odbyły się w nocy z 4 na 5 czerwca, pod hasłem "Żniwa 2021". Trenowane były głównie zdarzenia, do których dochodzi na wsi podczas prac polowych, ale także te, które obserwujemy na drogach.

Pożar pola, zderzenie traktora z samochodem osobowym, wypadnięcie pod kombajn i wciągnięcie części ciała w tryb roboczy maszyny, przygniecenie belami drewna, upadek do głębokiego silosu. Do tego ranni z silnymi krwotokami, urwanymi kończynami i złamaniami. To tylko kilka z przygotowanych zadań, z jakimi musieli się zmierzyć ratownicy. Scenariusz manewrów nie był im całkowicie znany. Element zaskoczenia, ale też działanie w nocnej scenerii, miało zapewnić maksimum realizmu.

Te ostatnie stanowiły niektórym wyzwanie, ale przyznają, że to potrzebne ćwiczenie.

- Ktoś przyjedzie do naszego kraju, my wyjedziemy... Nie zawsze mamy do czynienia z ludźmi, którzy nas rozumieją - mówi Aneta Kruszyna, prezes OSP Luboszyce na Dolnym Śląsku. Strażakiem-ochotnikiem jest od 35 lat, od około 20 bierze czynny udział w akcjach. Jak tłumaczy: ma to w genach. To jej pradziadek założył OSP Luboszyce, strażakiem był jej ojciec, bracia, ona i teraz jej dzieci. - W tak dużych manewrach nie brałam jednak udziału. Takie ćwiczenia uczą innego postępowania, radzenia sobie ze stresem, widokiem rannych. Poza tym, nas strażaków czasem gubi rutyna. A tu może się przydarzyć wszystko. Nie można działać standardowo.

Druhowie z OSP Zabłudów z pow. białostockiego od początku tego roku do akcji wyjeżdżali już około 50 razy - wylicza Marcin Sobecki, naczelnik jednostki to głównie wypadki. - Jak przyjeżdżamy na akcję, przyjeżdżają też koledzy z innych jednostek. Działamy razem. Takie manewry, gdzie są dzielone drużyny, to cenne doświadczenie. Dzięki temu dużo się uczymy.