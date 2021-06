Ruszają międzynarodowe ćwiczenia wojskowe DRAGON-21. Bierze w nich udział ponad pół tysiąca terytorialsów m.in. z Podlaskiej Brygady OT

Zasadnicza część manewrów zostanie przeprowadzona od 2 do 18 czerwca na głównych poligonach, w powietrzu, w terenie przygodnym (innym niż lotnisko lub lądowisko, wybranym podczas lotu przez dowódcę statku powietrznego w czasie lotu w celu lądowania) oraz w cyberprzestrzeni.

DRAGON to ćwiczenie o charakterze defensywnym, a jego głównym celem jest praktyczne zgrywanie sił podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z

Wojskami Obrony Terytorialnej, siłami sojuszniczymi i układem pozamilitarnym.

- Dla żołnierzy WOT jest to priorytetowe ćwiczenie budujące relacje z żołnierzami zawodowymi podległymi generałowi Jarosławowi MICE. Ramię w ramię wszystkie rodzaje sił zbrojnych zdobywają tutaj doświadczenie współdziałania i uzupełniania się na polu walki - tłumaczy kpt. Łukasz Wilczewski, oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”.