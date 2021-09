Koszarówka. Wjechał w pociąg pasażerski na przejeździe. Kierowca cysterny oskarżony o spowodowanie katastrofy w ruchu kolejowym

Oskarżony to kierowca cysterny z mlekiem. Na podstawie zebranych w sprawie dowodów, Prokuratura Rejonowa w Grajewie postawiła mu zarzut sprowadzenie w lutym br. katastrofy w ruchu kolejowym, a więc zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Grozi za to kara od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa została już skierowana do sądu, który zdecyduje o losie mężczyzny.