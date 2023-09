Kradzież samochodu w Wysokiem Mazowieckiem. Sprawcy wyjęli szybę, katalizator, a auto wywieźli lawetą na złom

Kradzież samochodu w Wysokiem Mazowieckiem. Podejrzani w rękach policji

Pokrzywdzony to mieszkaniec gminy Wysokie Mazowieckie. Z jego relacji wynikało, że volvo pozostawił na jednej z ulic miasta, a dokumenty pojazdu wraz z umową zginęły z domu. Kiedy przyjechał do Wysokiego Mazowieckiego zabrać auto, już go nie było.

Czytaj też: