Licytacje komornicze w Podlaskiem. Zobacz, jakie samochody osobowe i ciężarowe kupisz w czerwcu i lipcu 2024 od komornika

Licytacje komornicze samochodów z Podlaskiego czerwiec, lipiec 2024.

Najbliższe licytacje komornicze w woj. podlaskim to pojazdy w atrakcyjnych cenach. Będzie można kupić samochody osobowe i samochody ciężarowe w:

Licytacje komornicze. Samochody osobowe i ciężarowe w woj.podlaskim

W czerwcu i lipcu 2024 na licytacje komornicze trafiło kilkanaście pojazdów w Podlaskiem. To np. bmw, toyota, volkswagen czy renault. Szczegóły zobacz w galerii:

Licytacja komornicza. Jak kupować

Licytacja komornicza to publiczne sprzedanie ruchomości albo nieruchomości zajętej dłużnikowi w toku postępowania egzekucyjnego. Często jest to okazja dla zainteresowanych, żeby nabyć majątek dłużnika w atrakcyjnej cenie. Licytacja musi być ogłoszona w obwieszczeniu. A dochodzi do skutku, gdy pojawiają się na niej przynajmniej dwie zainteresowane osoby. Wygrywa ten, kto zadeklaruje najwyższą kwotę zakupu. Jeśli stawiła się tylko jedna osoba, ma ona możliwość zakupu po cenie wywołania. Jeśli w trakcie licytacji nie padnie oferta równa cenie wywołania, będzie ona bezskuteczna. Aby wziąć udział w licytacji trzeba wpłaci wadium.