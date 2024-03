Licytacje komornicze w Podlaskiem. Domy, mieszkania i działki zajęte przez komornika idą pod młotek. Zobacz, co możesz kupić tanio

Licytacja komornicza jest formą publicznej sprzedaży ruchomości lub nieruchomości, która prowadzi do zdobycia środków na spłatę zobowiązań dłużnika. Komornik przygotowuje licytację na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. To właśnie komornik szacuje kwotę wartości ruchomości/nieruchomości, a później określa cenę wywoławczą. Przy pierwszej licytacji jest to 3/4 kwoty oszacowania, a przy drugim 2/3 wartości nieruchomości i 1/2 dla ruchomości. Osoby, biorące udział w licytacji, przebijają swoje oferty. Wygrywa ten, kto zaoferuje najwięcej.