Łomża to jedno z najbardziej zapylonych miast Europy. Piece wymieniają, ale to wciąż za mało

Listę miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii Europejskiej tworzy WHO. W tym zestawieniu w pierwszej dziesiątce znalazło się aż siedem polskich miast. To: Nowy Sącz, Piotrków Trybunalski, Żory, Kraków, Gliwice i Zgierz oraz – leząca w województwie podlaskim – Łomża, która zajęła tu niechlubne piąte miejsce. Badania przeprowadzono pod kątem obecności najbardziej szkodliwego dla człowieka pyłu zawieszonego - PM2,5. Według WHO jest aerozolem najbardziej szkodliwym dla człowieka spośród wszystkich występujących zanieczyszczeń atmosferycznych.

Łomża jednym z najbardziej zapylonych miast Europy

Wbrew pozorom takie rozwiązania są już w Łomży wdrażane – i to na sporą skalę. Jak wynika z danych opublikowanych na stronie łomżyńskiego Urzędu Miasta, mieszkańcy nie zasypiają gruszek w popiele i aktywnie działają, by sytuację poprawić. Czyli – mówiąc krótko – stare, nieekologiczne piece wymieniają na te nowoczesne. Z dofinansowaniem. Z danych UM Łomża wynika, że do 31 marca mieszkańcy całej gminy na modernizację domów z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku pozyskali 5 milionów 709 tysięcy 224 złotych, co daje 511 wniosków o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Taki wynik pozwolił uplasować się gminie Łomża na trzecim miejscu w województwie - tuż za największymi miastami Białymstokiem i Suwałkami.