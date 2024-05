Luksus po podlasku czyli domy z basenami wystawione aktualnie na sprzedaż

W województwie podlaskim nie brakuje luksusowych domów wartych czasem nawet kilkanaście milionów złotych. Niewiele z nich jednak może pochwalić się udogodnieniem idealnym w letnie miesiące - basenem. Czy to prawdziwy wyznacznik luksusu?

Jeżeli baseny już występują to są zazwyczaj ukryte w środku budynku (a więc oczywiście całoroczne). Co ciekawe w naszym regionie są również baseny zewnętrzne, także w domach wystawionych aktualnie na sprzedaż. Ile trzeba zapłacić za dom z zewnętrznym basenem? Zapraszamy do naszej galerii.

Małe i tanie domy do kupienia w uroczej okolicy w województwie podlaskim. Czas na domek na wsi?

Ceny nieruchomości idą cały czas w górę, ale znaleźć klienta na bardzo drogi dom jest niełatwo. Gust przyszłego właściciela musi choć trochę pokrywać się z gustem sprzedającego nieruchomość. Czy istnienie basenu może przeważyć szalę podczas wyboru nieruchomości?

Cena: 4 900 000 zł otodom

