Majówka na Mazurach: Co warto zobaczyć? Najciekawsze pomysły na jednodniowe wycieczki. Zobacz zdjęcia

Na Mazurach czeka na nas mnóstwo ciekawych miejsc. Jedne są dobrze znane, inne schowane i dostępne dla najbardziej wytrwałych. Gdzie warto przedrzeć się przez las, by znaleźć unikatową wieżę? Gdzie spalono na stosie ostatnią czarownicę w Europie? Gdzie są jedyne w północno-wschodniej Polsce tężnie solankowe? Gdzie na Mazurach znajdziemy 200-letnią piramidę? Gdzie znajdują się najciekawsze punkty widokowe? Ruszajmy w podróż!

Śluza w Leśniewie Górnym

Kanał Mazurski miał połączyć Wielkie Jeziora Mazurskie z Bałtykiem. Leśniewo Górne to jedna z 5 śluz, które znajdują się na terenie Polski. Budowla nie została ukończona, prac zaprzestano w 1942 roku, ale nawet dziś robi wrażenie. Obecnie na terenie śluzy działa park linowy.

Obiekt znajduje się 12 km od Węgorzewa. Jadąc drogą 650 zauważymy plansze informujące o parkingu i zabytku.

Zamek w Rynie

Budowę zamku rozpoczęto około 1377 roku. U schyłku XIV wieku komturem na zamku był Konrad von Wallenrode, który zainspirował Adama Mickiewicza do napisania na zsyłce w Rosji przed 1828 rokiem poematu „Konrad Wallenrod”. Aktualnie w zamku mieści się czterogwiazdkowy hotel. Sala Rycerska Zamku w Rynie Semu/wikicommons

Piramida w Rapie

Piramida w Rapie to zbudowany prawdopodobnie w 1811 roku grobowiec rodzinny pruskiego rodu baronów von Fahrenheid. Baron Friedrich von Fahrenheid interesował się starożytnym Egiptem i postanowił wybudować budowlę, której kształt będzie przypominał starożytne egipskie piramidy. Konstrukcja ma sklepienie wewnętrzne pochylone pod kątem 51°52', czyli identycznym jak w piramidach egipskich. W grobowcu pochowano siedmiu członków rodziny von Fahrenheid.

Piramida w Rapie znajduje się w powiecie gołdapskim, niedaleko granicy z Rosją. Najwygodniej dojechać tu można z Węgorzewa lub Gołdapi drogą 650. W Baniach Mazurskich skręcamy (jest drogowskaz) na Rapę. W pobliżu zabytku znajduje się parking. Do 15-metrowej budowli można wygodnie dojść groblą. Niedawno piramida została gruntownie odnowiona.

Święta Lipka

W pobliżu Reszla znajduje się Święta Lipka, jedno z najbardziej znanych w Polsce sanktuariów maryjnych. Tej perły baroku nie trzeba polecać. Zachęcamy jedynie, bu oprócz bazyliki odwiedzić także interesujące krużganki.

Wieża Bismarcka w Srokowie

By dotrzeć do ruin wieży należy wejść na górę i przedrzeć się przez las. Dziś, ukryta w zieleni, wygląda na siedzibę czarnoksiężnika, ale w rzeczywistości są to ruiny jednej z 17 ocalałych polskich wież Bismarcka, które powstały dla uczczenia niemieckiego polityka.

Szeroki Ostrów

Śniardwy to największe jezioro na Mazurach i wokół niego znajdziemy mnóstwo punktów widokowych. My szczególnie polecamy punkt widokowy na półwyspie Szeroki Ostrów. Już samo dotarcie na miejsce stanowi atrakcję, gdyż dojechać do niego można jedynie wąską groblą. Niestety, piaszczysta droga nie jest najlepszej jakości. Dotarcie na miejsce wynagradza nam jednak wszystkie trudy. Stojąc na skarpie możemy podziwiać dwie piękne wyspy: Pajęczą i Czarci Ostrów. Dojazd z Pisza lub Orzysza drogą nr 63. Skręcamy w miejscowości Szczechy Wielkie, dojeżdżamy do miejscowości Zdory i tam poprowadzi nas odpowiedni drogowskaz.

Wilczy Szaniec

Wilczy Szaniec to żelazny punkt wielu wycieczek na Mazury. Dawna kwatera Hitlera z dobrze zachowanymi bunkrami nie wymaga reklamy. To właśnie tu 20 lipca 1944 roku miał miejsce nieudany zamach na Hitlera.

Tężnie w Gołdapi

A gdzie znajdziemy w pn-wsch Polsce tężnie solankowe? Oczywiście w Gołdapi! Warto wpaść tutaj choć na kilka godzin i podczas spacerów zregenerować płuca. Sprawdź, gdzie kończą się Mazury, a zaczyna Warmia

Mamerki

W Mamerkach główną atrakcją również są bunkry, ale warto także wdrapać się na wielką wieżę widokową, z której rozciąga się wspaniały widok na jezioro Mamry.

Ełk

Ełk to największe miasto na Mazurach. Znajdują się tu ruiny zamku krzyżackiego, ale niestety można je oglądać tylko z zewnątrz. Nie można za to zapomnieć o odwiedzeniu ełckiej promenady i muzeum Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Ełk Wojciech Jakubicz

Mikołajki

Mikołajki to raj dla turystów. Znajdziemy tu mnóstwo okazji do zabawy. Warto spróbować rejsów statkiem i nie zapomnieć o spacerze ul. Kajki.

Kwatera Himmlera - Hochwald

Ukryty w mazurskich lasach, niedaleko miejscowości Pozezdrze, bunkier do dziś robi wrażenie. Idąc leśną drogą leśną w końcu natrafiamy na polanę na której możemy zobaczyć budynek, który wybudowano dla zbrodniarza wojennego, prawej ręka Hitlera, Heinricha Himmlera.

Bunkier Heinricha Himmlera był użytkowany od końca czerwca 1941 do 20 listopada 1944 roku. Kwatera "Hochwald", otoczona była wokół pasem pól minowych, położonych między zasiekami z drutu kolczastego a dodatkowo od strony zewnętrznej płotem z siatki drucianej. Strop bunkra ma około 2 metry grubości. Niemcy wycofując się wysadzili cały kompleks, ale do dziś przetrwał tylko bunkier Himmlera.

Giżycko

Giżycko ze swoją plażą i pięknymi widokami z latarni morskiej to prawdziwy magnes dla turystów.

Olecko

W Olecku warto zobaczyć m. in. wybudowane w 1930 roku drewniane molo ze skocznią.

Reszel

Reszel leży już co prawda na Warmii, ale odpoczywając na Mazurach warto odwiedzić to piękne miasteczko. Znajdziemy tu piękne gotyckie mosty, urokliwe domki, zamek biskupów warmińskich, kościół farny pw. św. Piotra i Pawła. To właśnie z kościelnej wieży można obejrzeć wspaniała panoramę miasteczka i okolic. To punkt widokowy z prawdziwego zdarzenia. Wchodzimy na sam dach budowli. 21 sierpnia 1811 w Reszlu miał miejsce ostatni w Europie przypadek spalenia czarownicy na stosie.

