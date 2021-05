Majówka podlaskich gwiazd. Zobacz, jak wolne chwile spędzali Magda Narożna, siostry Mancewicz, Etna i inni (zdjęcia)

Majówka to moment, na który wielu czeka z wielkim utęsknieniem. Jeden z najdłuższych weekendów każdego roku, to idealny czas, by trochę odpocząć, spędzić czas w rodzinnym gronie.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, pandemia znaczenie utrudnia spędzanie majówki. W Polsce wciąż zamknięte są hotele. Mało osób decyduje się wyjeżdżać za granicę.

Podpatrzyliśmy, jak te pierwsze dni maja spędzili znani i lubiani z województwa podlaskiego. Tak wypoczywali Magda Narożna, siostry Mancewicz i Etna. Sprawdź to w naszej galerii!