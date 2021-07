Mały żubr z Białowieskiego Parku Narodowego czeka na imię. Zostań rodzicem chrzestnym i zdobądź nagrody

W maju tego roku, w Białowieskim Parku Narodowym, na świat przyszedł syn Poluny i Portera III. Jednak mimo że żubrzy maluch ma już kilka miesięcy, wciąż nie nadano mu imienia.

Podobnie jak w zeszłym roku, kiedy to dzięki internautom dwa małe żubry z Rezerwatu Pokazowego zyskały imiona Pogawędka i Pomścibór, BPN postanowił wykorzystać moc Internetu.

- Chcemy, by jego imię było oryginalne i niepowtarzalne. I by w jego wyborze miało udział społeczeństwo, bo to dobra zabawa z przyrodą w tle. Stąd nasz konkurs - mówi Anna Białomyzy, specjalista ds. edukacji BPN. - Jako że Białowieski Park Narodowy obchodzi w tym roku swoje stulecie, chcielibyśmy, by w miarę możliwości te propozycje nawiązywały do naszego jubileuszu, ale także do wyjątkowości i walorów Parku, do jego ochrony.