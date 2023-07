Mariusz Błaszczak z wizytą w województwie podlaskim. "Wojsko Polskie wraca do Augustowa". Nowy batalion saperów powstanie do końca tego roku

Nowa jednostka powstanie w ramach Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych RP na lata 2023-2025, która została przyjęta przez Radę Ministrów w roku ubiegłym. Zgodnie z planami ministerstwa obrony narodowej, pierwsi żołnierze jeszcze w tym roku zawitają do Augustowa. Batalion saperów docelowo podlegał będzie 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej.

"Przyjechałem tu dziś, żeby powiedzieć, że Wojsko Polskie wraca do Augustowa. Liczę, że do tego nowego batalionu saperów będą chętnie wstępować mieszkańcy ziemi augustowskiej. Obecność Wojska Polskiego zapewnia bezpieczeństwo, a robimy to po to, by nie powtórzyła się historia słynnej obławy augustowskiej - mówi szef MON