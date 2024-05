Matura 2024 język polski. Wyniki, przecieki, odpowiedzi, test, arkusz CKE, rozwiązania z matury z polskiego

Matury 2024 wyniki, odpowiedzi język polski:

W 2024 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 7 do 24 maja, w tym:

W 2024 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach, tj. w Formule 2023 oraz w Formule 2015. W tym roku przeprowadzonych zostanie ok. 556 885 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 405 725 egzaminów w części pisemnej.

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2024 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym (PR) w Formule 2023 to:

1. język angielski PR – 183 688 osób (tj. 69,8% absolwentów 2024 r.11)

2. matematyka PR – 72 614 osób (tj. 27,6% absolwentów 2024 r.)

3. geografia PR – 61 788 osób (tj. 23,5% absolwentów 2024 r.)

4. język polski PR – 52 751 osób (tj. 20,1% absolwentów 2024 r.)

5. biologia PR – 43 476 osób (tj. 16,5% absolwentów 2024 r.)

6. chemia PR – 21 485 osób (tj. 8,2% absolwentów 2024 r.)

7. wiedza o społeczeństwie PR – 16 010 osób (tj. 6,1% absolwentów 2024 r.)

8. historia PR – 15 533 osoby (tj. 5,9% absolwentów 2024 r.)

9. fizyka PR – 15 474 osoby (tj. 5,9% absolwentów 2024 r.)

10. informatyka PR – 9 568 osób (tj. 3,6% absolwentów 2024 r.).

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca br. Tego samego dnia (9 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.