Miasto Lublin podarowało 50 tys. zł gminie Michałowo. To duże wsparcie punktu pomocowego (ZDJĘCIA)

Rada miejska w Lublinie w ubiegłym tygodniu przegłosowała uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Michałowa. Na wsparcie Punktu Pomocy Osobom Potrzebującym miasto przeznaczyło 50 tys. zł. Nie wszyscy są zadowoleni z tej decyzji.

Podczas sesji rady miasta z klubu PiS stwierdził, że jest to niepotrzebna inicjatywa. – To jest wydawanie 50 tys. zł w celach medialnych – zarzucał prezydentowi radny Piotr Gawryszczak. Wtórował mu radny Tomasz Pitucha. – Nie rozumiem tej inicjatywy. Wygląda to na sabotaż działań rządowych. Przekraczanie granicy jest przecież nielegalne. Będziemy namawiać tych ludzi żeby to robili? – dopytywał.

Zobacz też:Michałowo. Podlaska gmina jest na ustach Polski i świata! Do punktu pomocy przyjechał komisarz ONZ i znani artyści (ZDJĘCIA)