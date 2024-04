Kolejne przydrożne krzyże i kapliczki w Podlaskiem zostaną odnowione. Przyznano na ten cel ponad 150 tys. zł z budżetu województwa.

Dotacje w konkursie Kapliczki podlaskie 2024

Kosicki powiedział, że w tym roku przyznano rekordową sumę dotacji - 154 tys. zł. Dziękował osobom, które otrzymały wsparcie, bo - jak mówił - to dzięki ich pracy i zaangażowaniu można odnowić te ważne miejsca dla lokalnej społeczności.

Wiele tych krzyży, kapliczek, ale też innych obiektów małej architektury potrzebowało wsparcia" - mówił marszałek. Dodał, że konkurs to też odpowiedź na głosy organizacji pozarządowych i osób, którym zależało na odnowieniu tych miejsc.

W czwartek kilkanaście organizacji pozarządowych, parafii i kół gospodyń wiejskich odebrało symboliczne dotacje w konkursie "Kapliczki podlaskie 2024 – ocalić od zapomnienia". To trzecia edycja konkursu.

Renowacja kapliczek. Kto dostał dotację?

Dotację w wysokości 20 tys. zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie k. Wasilkowa, dzięki czemu odnowi cztery kapliczki na tzw. Wzgórzu Rolników. Jak mówiła Lucja Orzechowska ze Stowarzyszenia Izydora Oracza, wzgórze jest odwiedzane przez mieszkańców i pielgrzymów z całej Polski, ustawiono tam z inicjatywy twórców ludowych ok. 50 kapliczek.

Koło Gospodyń Wiejskich "Bona" w Brańsku otrzymało blisko 14 tys. zł na renowację krzyża i kapliczki znajdujących się na jednym z osiedli. Jak mówiła przedstawicielka koła Sylwia Krasucka, z prośbą do koła zwrócili się mieszkańcy okolicznych bloków, dla których to miejsce jest ważne, przychodzi tam pomodlić się wiele starszych osób. Dodała, że jest to też ważne miejsce integracji lokalnej społeczności.

Przedstawiciele innych organizacji, odbierając dotacje, podkreślali, jaką istotną rolę te miejsca odgrywają wśród lokalnej społeczności. Mieszkańcy spotykają się tam, by się wspólnie modlić, odprawiane są nabożeństwa. To także ważne miejsca - jak zaznaczali przedstawiciele - ze względu na historię.

Fundacja Dobra Puszcza odnowi krzyż powstańczy w Olszance, gdzie według przekazów mają być pochowani powstańcy styczniowi. Natomiast Towarzystwo "Ziemia Sokólska" odnowi m.in. krzyż z kapliczką ustawiony w pobliżu granicy z Białorusią, we wsi Dubnica Kurpiowska, a jak wynika z zamieszczonej tam tabliczki, jest to pamiątka osadzenia osadników kurpiowskich w tej wsi w latach 30. XX wieku.