Mniej hospitalizacji z powodu COVID-19. Szpitale czekają na pacjentów niecovidowych

Spadek obłożenia łóżek covidowych w szpitalach pociąga za sobą kolejne decyzje.

- W sumie do połowy maja w całym kraju przywrócimy do systemu ochrony zdrowia ok 12 tys. łóżek szpitalnych, które do tej pory przeznaczone były na walkę z COVID-19 - napisał 1 maja na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.