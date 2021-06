Nie żyje Alicja Barbara Klimowicz. Pielęgniarka zmarła po miesięcznej walce z COVID-19

Gdy 28 maja 2021 roku, po miesięcznej walce o oddech pod respiratorem, odeszła, żegnaliśmy ją zrozpaczeni, nie wierząc w to, co się stało.

„Tyle jej zawdzięczam…”, „Gdyby nie ona…”, „To dzięki Basi…”, „Opiekowała się moją córeczką w pierwszych dniach jej życia…” – słyszeliśmy szepty żałobników. Wciąż wydaje nam się, że za chwilę wróci i zaprowadzi swój porządek w naszym życiu, które właśnie opanował niepojęty chaos.

Zmarła, mając zaledwie 66 lat…".

***

Jak mówi Ewa Smuczyńska, druga córka Alicji Barbary Klimowicz:

- Wciąż nie możemy uwierzyć w to co się wydarzyło. Wszystko jest za świeże, aby móc to sobie wytłumaczyć. Mama była już na emeryturze. W tamtym roku, w styczniu, pochowała swoją mamę, więc tym bardziej jest nam ciężko.