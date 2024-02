Niebezpieczny poziom Narwi. Mieszkańcy mogą spodziewać się podtopień. Strażacy już zabezpieczają okoliczną infrastrukturę

Sygnalizowany wzrost poziomu wody w Narwi zwraca uwagę na powagę sytuacji. W punkcie pomiarowym Łomża – Piątnica odnotowano poziom 422 centymetrów, przekraczając tym samym stan ostrzegawczy o 12 centymetrów. W ciągu ostatnich dni poziom wody wzrósł o 10 centymetrów, co nasuwa pytania o dalsze tendencje i konieczność przygotowania na ewentualne zwiększenie się zagrożenia.

Szczególnie alarmująca jest sytuacja w Wiźnie, gdzie poziom Narwi zbliża się do granicy stanu alarmowego. Zanotowano tu poziom 460 cm, co oznacza przekroczenie stanu ostrzegawczego o 20 cm. Brakuje zaledwie 10 cm do osiągnięcia poziomu, który wymagałby podjęcia nadzwyczajnych środków ochrony.