Noworoczny Bieg Tura – zamiast czapek i ciepłych rękawic wystarczą letnie koszulki

W tej edycji Noworocznego Biegu Tura biegacze w Bielsku Podlaskim zamiast witania Nowego Roku, pożegnają wakacje.

Pod koniec lipca tester tras biegowych Tadeusz Dziekoński w asyście koordynatorów i organizatorów biegu skrupulatnie - co do metra, zmierzył trasę Noworocznego Biegu Tura i stwierdził, że jest to idealne miejsce do bicia rekordów życiowych na dystansie 10 i 5 kilometrów.

Start biegu zaplanowano w sobotę 28 sierpnia 2021 roku, o godzinie 17 na Placu Ratuszowym w Bielsku Podlaskim (tutaj też będzie meta). Chętni do wystartowania na trasę mogą jeszcze się zapisywać - na portalu dostartu.pl lub bezpośrednio u organizatorów przed samym startem.

Jak informują organizatorzy imprezy, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bielsku Podlaskim, podobnie jak w poprzedniej V edycji, będą zachęcać biegaczy na trasie biegu, robiąc duży pozytywny hałas na instrumentach perkusyjnych do jeszcze większego wysiłku.