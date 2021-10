Nowy rok akademicki w murach Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie

Uroczystość inauguracyjną roku akademickiego 2021/2022 rozpoczęła Msza św. sprawowana pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka w kaplicy seminaryjnej. Ordynariusz diecezji drohiczyńskiej zwrócił się do alumnów: ,,Modlimy się, by Pan dał Wam łaskę dobrego wykorzystania darowanego czasu. A wasze chodzenie w świetle Bożego Słowa niech wam przypomina, że trzeba ciągle szukać reformy własnego serca, by reformować świat i ludzi prowadzić do Boga”. Przywołał także słowa Papieża Franciszka, który na ostatniej wizycie ad limina został zapytany jaką ma radę na kryzys powołań, który dotyka Polskę jak i cały świat.

Papież odpowiedział, że nie ma uniwersalnej recepty i wskazał na potrzebę bycia kreatywnym i szukania różnych sposobów dotarcia do młodszych i starszych. - Ufamy Bożemu Miłosierdziu, że Bóg ma plan również w tej sprawie - zaznaczył bp Piotr.