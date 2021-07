Od nowego roku gmina Sokoły powiększy się o prawie 8 hektarów, bo pomogła swemu mieszkańcowi

Decyzje w sprawie korekt na administracyjnej mapie kraju (na wniosek zainteresowanych samorządów) podejmuje do końca lipca każdego roku Rada Ministrów. W tym roku – jeśli chodzi o zmiany, które wejdą w życie w 2022 roku – już to nastąpiło. Szczegóły znajdują się w opublikowanym w połowie lipca rozporządzeniu, które właśnie ustala m.in. nowe granice gmin i miast.

- To nie jest duży zysk terytorialny. Nasza gmina będzie większa o trochę mniej niż 10 ha. Będzie to możliwe po przeniesieniu z miejscowości Jabłoń - Rykacze w gminie Wysokie Mazowieckie do miejscowości Bujny w gminie Sokoły. Tak naprawdę, samo przeniesienie dotyczy jednego mieszkańca, Piotra Bujno. Pewnego dnia okazało się, że jego ziemia znajduje się na terenie gminy Wysokie Mazowieckie. Tymczasem on od zarania dziejów ma meldunek w naszej gminie. Chodzi od kościoła w Sokołach i tu załatwia sprawy urzędowe. Poprosił więc o pomoc w rozwiązaniu problemu - tłumaczy wójt Sokół Józef Zajkowski.