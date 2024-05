Opuszczone miejsca w województwie podlaskim. Stare dwory, wielkie fabryki i zapomniany szpital. Tu można najeść się strachu!

Podczas wycieczek po naszym regionie można z łatwością odnaleźć pozostawione same sobie budynki, przegrywające powoli z przyrodą, która systematycznie wdziera się do ich wnętrz. Odwiedziny w opuszczonych szpitalach, fabrykach, dworach czy stacjach benzynowych to niezwykła okazja do chwili refleksji i zadumy nad upływającym czasem.