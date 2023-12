Oszustwo inwestycyjne. Podlasianka chciała pomnożyć pieniądze, a straciła blisko 200 tysięcy złotych

Zaproponował jej współpracę przy inwestowaniu na platformie inwestycyjnej. Aby zacząć inwestycje, kobieta wpłaciła wymagane 1000 złotych.

- Kilka miesięcy później na jednym z komunikatorów 70-latka dostała wiadomość z linkiem do rzekomej platformy inwestycyjnej i aplikacji do zdalnej obsługi urządzenia. Zgodnie z poleceniami piszącego do niej oszusta, zainstalowała na swoim urządzeniu taką aplikację - relacjonuje sierż. sztab. Magdalena Afonin z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.