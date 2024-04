Oszustwo na kod QR. Mieszkaniec Suwałk chciał sprzedać zegarek, stracił ponad 7 tysięcy złotych

Oszustwo na kod QR. Z konta suwalczanina zniknęło kilka tysięcy złotych

Kody szybkiej odpowiedzi, znane jako QR to kwadratowe obrazy z szeregiem czarno-białych wzorów, które widzimy w internecie, gazetach, broszurach czy na plakatach. Pozwalają na zapisanie dużej ilości danych na małej powierzchni.

- Następnie otrzymał instrukcję jak potwierdzić zamówienie. Mężczyzna zeskanował przesłany kod QR i wpisał dane ze swojej karty płatniczej. Gdy mieszkaniec Suwałk zalogował się na swoim koncie bankowym - zrozumiał, że miał do czynienia z oszustem. Niestety było już za późno. Z jego konta zniknęło łącznie ponad 7 tysięcy złotych - relacjonuje zeznania pokrzywdzonego komisarz Eliza Sawko.

- Należy pamiętać, że ich cechą charakterystyczną kodów jest to, że nie widać, co się za nimi kryje i na jakie strony faktycznie nas przekierują. Za pomocą kodów QR można w łatwy sposób zamaskować niebezpieczne linki - przypomina kom. Sawko z suwalskiej policji.

Oszustwo na kod QR. Na czym polega i jak się ustrzec

Quishing to oszustwo, w którym cyberprzestępca tworzy spreparowany kod QR (rzekomo prowadzący np. do e-płatności lub odbioru nagrody), którego zeskanowanie przekierowuje ofiarę do fałszywej witryny (np. banku) lub pozwala na pobranie złośliwego oprogramowania.

Zobacz także: