Przysięga Wojskowa Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej żołnierzy 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego

Przysięga wojskowa 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego 28.04.2024

Niedziela, 28.04.204 to był uroczysty dzień dla nowych żołnierzy 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego.

To była kolejna przysięga żołnierz DZSW w regionie. Zobacz, jak wyglądała w Białymstoku:

Teraz żołnierze DZSW rozpoczną kolejny etap - szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy.

Przysięga wojskowa to wyjątkowy moment po ciężkim miesiącu szkolenia żołnierzy DZSW oraz wyróżnienie dla ich rodzin i przyjaciół

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona dokumentem dla obronności RP i polskich sił zbrojnych – Ustawą o Obronie Ojczyzny. O powołanie do tego rodzaju służby może ubiegać się osoba, która skończyła 18 lat, ma polskie obywatelstwo, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne.

Po odbyciu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej, elewi stają się żołnierzami w stopniu szeregowego. Teraz mogą przejść do kolejnego etapu służby, czyli do szkolenia specjalistycznego połączonego z wykonywaniem obowiązków w wybranej przez siebie jednostce wojskowej, które potrwa do 11 miesięcy.

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa (DZSW) polega na odbywaniu czynnej służby wojskowej: 28 dniowego Szkolenia Podstawowego (nauka regulaminów, musztry, posługiwania się bronią i sprzętem wojskowym) oraz trwającego do 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego, połączonego z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej.

